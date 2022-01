Les experts : Manhattan - S05 E11 - Le fruit défendu

Une patrouille de nuit surprend un homme qui se débarrasse du cadavre d'une femme. L'homme, Tony Clark, s'empale sur une tige de fer en essayant de s'échapper. La victime, Isabelle Vaughn, était une figure montante du stylisme. Sid découvre que Tony et Isabelle ont partagé un étrange repas, dont une baie – le fruit du miracle – qui a la propriété de masquer l'acidité des aliments. C'est ce qui a permis à l'assassin de faire avaler à Isabelle l'hydroxyde de sodium qui l'a tuée. Qui, de son associée Marina Melton avec qui elle était en procès, ou de son amant occasionnel, Colby, qu'elle avait quitté, a versé le poison dans son verre? A moins que ce soit Quinci, que Flack retrouve grâce à un SMS envoyé à Tony, son ami, juste avant sa mort. L'hydroxyde utilisé par le meurtrier vient de la fabrique de papier de Colby, mais Hawkes trouve du bétel dans la boisson qui a tué Isabelle. Cette trace incrimine Marina qui en consomme, et qui avait accès à l'hydroxyde de sodium puisqu'elle était également la maîtresse de Colby. Stella engage un faussaire pour piéger Sebastian Diakos. Mac lui ordonne de cesser, mais elle désobéit avec l'aide de Jessica Angel. Ella Mac Bride avait fourni un indice précieux à Mac, mais ce dernier s'est aperçu que c'était un faux. Ella cherchait à attirer son attention pour le séduire. Démasquée, elle tente de se suicider, mais Mac la sauve et la prend en charge.