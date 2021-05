Les experts : Manhattan - S05 E12 - Le souvenir de trop

C'est la ruée vers les soldes annuels de robes de mariée. Une jeune femme, Eleanor Ravelle, est retrouvée morte au milieu des fiancées en furie qui se disputaient les robes. Elle venait de s'en prendre violemment à Marie Lowe. Danny et Flack ne s'expliquent pas sa présence dans le magasin en tenue de jogging, un dossard sur le dos, sans argent ni bague de fiançailles. Mac et Lindsay sont auprès du corps de Laurel Downs, violée et assassinée dans sa baignoire. Sheldon reconnaît le mode opératoire du violeur de Gramercy qui sévissait huit ans plus tôt et dont Kara, sa fiancée de l'époque, fut une des victimes. Une trace de sang du violeur de Marie dans la main d'Eleanor permet d'établir un lien entre les deux affaires. S'agit-il d'une pure coïncidence? Une trace de sueur sur le chemisier d'Eleanor pourrait permettre de l'identifier, mais pas de façon suffisante selon les normes pour le faire condamner. Pourtant, Sheldon qui en fait une affaire personnelle passe outre, et Mac furieux le dessaisit de l'enquête. On découvre que la trace de sang est arrivée dans la main d'Eleanor par le collier que Marie portait. Eleanor l'avait suivie dans le magasin pour tenter de lui arracher ce collier que Colin, son fiancé, lui avait offert. C'est alors que Kara se souvient que le violeur lui avait volé un bijou, permettant aux enquêteurs d'intégrer ce type de larcin au mode opératoire du violeur de Gramercy, et de faire le rapprochement avec Colin. Ce que les résultats des tests ADN sur la tâche de sueur confirment, mais de façon inutilisable dans le cadre d'un procès. Lindsay qui a trouvé un ver parasite de l'homme dans la baignoire de Laurel montre que Colin en est porteur. Stella venue parler à Marie Lowe blesse son fiancé. Le ver sorti par la blessure prouvera immanquablement sa culpabilité.