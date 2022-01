Les experts : Manhattan - S05 E13 - Jugement hâtif

Un lycéen, Todd Fleming, meurt subitement au cours des son interrogatoire mené par Don Flack, aussitôt soupçonné de brutalité par les affaires internes et muté dans un service administratif. Todd était suspect dans l'affaire du meurtre de Vincent Nelson, son entraineur de lutte au lycée Hillridge, dont le cadavre a été découpé à la tronçonneuse et les morceaux dispersés dans la ville. Vincent semblait un homme bon et honnête. Pourtant, son emploi du temps le jour du meurtre est assez trouble, et surtout, on retrouve des photos pédophiles dans son ordinateur, jointes à un e-mail envoyé à plusieurs de ses élèves. Du sang d'alligator sur le toit de l'immeuble des Nelson prouve que Todd Fleming y était monté le jour du meurtre. C'est pourquoi Flack et Angell l'avaient interpelé. Mais la pédophilie ne cadre pas avec le profil de Vince, et Hawkes établit que son ordinateur a été piraté. C'était le but de la visite sur son toit de Todd et de Kyle Sheridan, son camarade de l'équipe de lutte, qui, imputant leurs mauvais résultats sportifs à leur entraineur, cherchaient à s'en venger en le discréditant. Mais le père de Kyle, gardien au palais de justice, avait pris l'e-mail au sérieux. Il a tué Vince croyant protéger son fils, puis il l'a découpé en morceaux pour se débarrasser du cadavre. L'autopsie de Todd, qui révèle une surdose d'antidépresseurs, permet de blanchir Flack dont ses camarades étaient restés solidaires.