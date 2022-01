Les experts : Manhattan - S05 E15 - La grippe bleue

Une épidémie de "grippe bleue" frappe les policiers new-yorkais. C'est leur façon de faire grève pour protester contre la suspension du paiement des salaires décidée par la municipalité. Lors de la réception où le magnat de la presse Robert Dunbrook remet un chèque d'un million de dollars aux œuvres de la ville, le député maire Stuart Kaplan tombe du plafond au milieu d'un lâcher de ballons. Stella et Brendon qui l'accompagne à la soirée ne peuvent que constater sa mort. Une trace de sang ronde sur le sol et sur son col intrigue Stella, tandis que Lindsay et Sid s'étonnent que le garrot qui a servi à l'étrangler ait déposé du sulfonate de perfluorobutane sur son cou, en plus d'une petite marque mystérieuse. Adam trouve des cils de Jake, le fils de Kaplan. Danny est atteint lui aussi par la grippe bleue et son absence se fait sentir. Les soupçons de Mac se portent sur Stan Miller, un policier un peu trop ardemment revendicatif, puis sur Robert Dunbrook qui détestait notoirement Kaplan, tandis que Gillian Whitford met à jour les malversations du député maire qui ont vidé les caisses de la ville, et que Dunbrook s'emploie à dénoncer dans son journal. Mais Adam qui retrouve du sulfonate de perfluorobutane dans son lecteur mp3 après l'avoir prêté à Jake, comprend que c'est lui l'assassin. Le jeune garçon, psychologiquement troublé et atteint de TOC, a étranglé son père peu compréhensif dans une violente crise de colère. C'est sa cravate à clip qui a laissé le produit chimique et la marque inexpliquée. Dunbrook innocenté remet à Mac un chèque de 20 millions de dollars destinés à pourvoir au paiement des salaires des policiers, qui reprennent le travail, Danny en tête.