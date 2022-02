Les experts : Manhattan - S05 E16 - Le repas des vautours

Stella s’apprête à boire son café en terrasse lorsqu’un oeil humain tombe dedans, lâché par un vautour qui survolait les lieux à ce moment là ! Mac et son équipe ne tardent pas à trouver son proprétaire. John Pollock, patron de start up et qui venait d’épouser Flora, une ravissante vénézuélienne. Les soupçons se portent aussitôt sur la jeune femme sans doute plus intéressée par l’obtention d’une carte verte que par un contrat de mariage.