Les experts : Manhattan - S05 E17 - Tris sélectifs

Adam joue au hockey dans la rue quand une fourgonnette piégée explose devant une maison qu'elle dévaste. Encore groggy, il en extirpe Felix Redman, le propriétaire. Mac et son équipe arrivés sur les lieux trouvent les restes d'une bombe au nitrate d'ammonium de 250 kg et sortent des décombres le corps de la fille de Felix, Alison, qui n'était pourtant pas censée se trouver dans la maison. La fourgonnette louée met sur la trace de Michael Elgers, un activiste néo-nazi, que l'analyse graphologique a tôt fait de disculper. L'inspection du véhicule montre que l'attentat était dirigé contre Redman, patron apparemment au dessus de tout soupçon d'une grosse entreprise de récupération de déchets électroniques. Le mode opératoire de l'attentat met Mac Taylor sur la piste des Puristes, un groupuscule d'activistes écologistes, dont Alison faisait partie. Hawkes relève ses empreintes sur le rétroviseur de la fourgonnette. Impliquant Alison à son insu, Teddy Mayhem, le chef des Puristes, avait organisé l'attentat contre Felix, coupable d'un trafic honteux de déchets avec la Chine. L'apprenant, elle tenta de prévenir son père, trop tard pour elle. L'enquête close, Danny épouse Lindsay en présence de Mac et Stella.