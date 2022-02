Les experts : Manhattan - S05 E19 - Un indien à New York

Un homme est tué d'une balle lors d'un bousculade dans un train de banlieue. La victime, Amos Deleware, était le chef d'une nation indienne sur le point de disparaître: les Montiquans, premiers occupants de Manhattan. Le coup de feu provenait de l'extérieur, tiré par un père sur l'amant de sa fille. La balle perdue a touché Amos, mais Sid et Hawkes établissent qu'il était déjà mort des suites de l'ingestion d'un fanon de baleine. Il était en conflit, au sujet d'une propriété dont les Montiquans avaient été lésés, avec Leila Vara, importatrice d'artisanat oriental et de fanons de baleine. Mais cette dernière assure que le chef était venu lui restituer la propriété peu avant sa mort, et lui demander pardon. Adam établit que les échardes retrouvées dans la cuisse du chef proviennent d'une crosse de hurling. Finn Wexford, le capitaine de l'équipe de hurling chassée de son terrain devient suspect, mais là encore, le chef était venu l'avertir qu'il pouvait rester. Stella montre que le fanon de baleine qui a tué le chef était un piège à loup traditionnel et que son assassin est aussi Montiquan. Le seul autre Montiquan de New York est Liam Connover, à qui le chef avait demandé de monter un site de jeu afin de financer un futur centre culturel. Mais Liam a triché, et le chef décida de tout annuler. Liam l'a tué en lui faisant avaler le fanon afin de l'en empêcher, en vain.