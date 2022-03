Les experts : Manhattan - S05 E21 - La clé des meurtres

Un homme passe à travers la fenêtre du bureau de Robert Dunbrook, le magnat de la presse, pour s'écraser vingt étages plus bas sur une grille de métro. Le temps que Dunbrook appelle son fils Connor, le corps a disparu. Le bureau est équipé d'une serrure biométrique à reconnaissance d'empreintes. Dunbrook s'efforce de passer pour l'innocente victime d'un cambrioleur, mais la dernière personne enregistrée dans le système de la serrure avant lui est Ann Steele, magouilleuse professionnelle assassinée sept mois plus tôt. Tandis qu'on repêche le corps du défenestré dont on a découpé les doigts pour empêcher l'identification, Danny comprend comment il a pu s'introduire dans le bureau sous l'identité d'Ann Steele. Ces éléments permettent d'identifier le cadavre et celui qui l'a fait disparaître: deux ex-agents du FBI, Walsh et Johnson, qui avaient approché Mac Taylor au sujet d'une clé USB où Ann Steele gardait des informations compromettantes sur le tout new York, clé qui lui avait coûté la vie, ainsi qu'à Kevin Cross. Les parutions de Dunbrook se sont depuis abondamment faites le relai de ces informations, ce qui montre qu'il la détient. Walsh et Johnson cherchaient à la récupérer pour se disculper d'une affaire qu'Ann Steele avait montée contre eux. C'est ainsi que Walsh a fini défenestré par Dunbrook, profitant d'une situation de légitime défense. Mac obtient de fouiller le bureau de Dunbrook où il retrouve l'arme du meurtre de Kevin Cross, portant l'ADN de Connor Dunbrook., qu'il arrête. Son père n'est pas inquiété personnellement, mais Mac Taylor a gagné une manche importante.