Les experts : Manhattan - S05 E23 - Payer sa dette

Talmadge Neuville sort de dix-huit mois de prison pour l'homicide involontaire d'une jeune fille, Maris Donovan, lors d'un accident de la circulation survenu alors qu’il conduisait en écrivant un texto. Il est attendu par un tueur à gage, Ronnie Desoto, et heureusement pour lui par Mac, convaincu qu'il n'était pas au volant et qu'il a payé pour quelqu'un d'autre. Tandis qu'Adam emmène Lindsay à l'hôpital, prête à accoucher, Mac s’efforce de convaincre Talmadge qui ne veut rien entendre, de lui donner le nom du vrai coupable. Sheldon et Danny examinent la voiture et découvrent que Talmadge ne pouvait pas être derrière le volant. Mac aperçoit sa fille Karita à l'hôpital où Lindsay va accoucher et se rappelle l'avoir vue sur les lieux de l'accident. La tentative de réanimation qu'elle a pratiquée sur Maris la dénonce. Le contrat sur Talmadge passe sur fille, mais le tueur qui refuse de l'exécuter prévient Flack et Stella. Les empreintes sur la photo permettent d'identifier le commanditaire : Katharine, la mère de Maris. Mac fait preuve d'indulgence devant le chagrin de cette mère qui se repend, et compte sur celle du procureur pour ne pas poursuivre Karita, sans quoi son père paierait doublement. Lindsay accouche de sa petite fille avec Danny et toute l'équipe auprès d'elle.