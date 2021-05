Les experts : Manhattan - S05 E4 - Scandales à la clé

Une parade de rue s’achève brutalement quand une femme surgit de nulle part meurt devant le cortège. La victime, une consultante en entreprises dont les méthodes n’étaient pas toujours très légales évoluait dans les plus hautes sphères de la société, côtoyant des hommes politiques et de grands patrons. Parmi eux, Hawkes découvrent qu’il y a l’homme qui avait financé sa dernière année de médecine. Il se trouve alors face à un cas de conscience : trafiquer la pièce à conviction, une précieuse clé usb renfermant des dossiers très compromettants ou exercer son travail en toute conscience. De plus le seul témoin du crime semble être une poupée en silicone, grandeur nature qu’il sera bien difficile de faire parler.