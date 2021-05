Les experts : Manhattan - S05 E5 - Sa dernière croisade

James Sutton, jeune archéologue chéri de ces dames et admirés des hommes est retrouvé tué d'une balle à la sortie du club où il se vantait de sa dernière découverte mystérieuse. On retrouve une montre et un pendentif, volé sur son cadavre par un clochard du quartier, pêcheur de rats de son état. Plus tard, Stella qui rejoignait Flack à l'appartement de Sutton est violemment agressée par un individu qui l'injurie en grec. Le pêcheur de rats est retrouvé mort à son tour, tandis qu'Adam découvre un tesson de porcelaine provenant de la vaisselle du Président Roosevelt, qui permet de localiser le site sur lequel travaillait Sutton. Son autopsie permet d'établir qu'il ne s'agit pas du vrai James Sutton, mais d'un certain Henson à qui le vrai avait vendu sa vie et son identité trois ans auparavant, à la suite d'une déception amoureuse. Stella et Danny découvrent une pièce rare datant de la Grèce antique cachée dans le pendentif que le pêcheur de rats avait subtilisé. Le meurtre de faux Sutton est-il lié à un trafic d'antiquités volées? Non car c'est le vrai Sutton qui l'a tué dans une tentative désespérée de recouvrer sa véritable existence. Oui, car c'est sans doute pour cette pièce que le pêcheur de rats et Stella ont été agressés. Cette dernière qui se rend à l'Ambassade de Grèce pour obtenir des informations sur la pièce croit y reconnaître son agresseur dans l'inquiétant expert en antiquités qu'elle y rencontre.