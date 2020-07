Les experts : Manhattan - S06 E23 - Le but ultime

Flack arrête Shane Casey, mais celui-ci parvient une nouvelle fois à s’échapper peu après, tuant son gardien imprudent. C’est un autre policier, Nick Henderson, qui avait donné l’alerte, ayant aperçu Casey au Old Cash Bar. Tandis que Lindsay et Danny s’apprêtent à partir en vacances, Stella et Mac inspectent le bar où ils trouvent un billet comportant un message codé à leur intention. Le code déchiffré les envoie dans un musée d’art moderne où Mac et Stella trouvent un autre billet plié en forme de tête de mort sur lequel se trouve un autre message. Le corps de Ganz, le complice de Casey, est retrouvé pendu à un arbre dans un parc. Il porte un tee-shirt de Danny. Mac comprend que Danny est la cible de Casey, mais personne ne sait exactement où il est parti en vacances avec Lindsay et Lucy, excepté Casey. Sid trouve un nouveau billet codé enfoncé dans la gorge de Ganz tandis qu’Adam parvient à les localiser grâce au potable de Lindsay. Ils visitent un phare. Flack, Mac et Stella s’y précipitent en hélicoptère, mais Casey les a devancés...