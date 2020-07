Les experts : Manhattan - S06 E18 - Repose en paix...

Marina Garito est morte d’une balle dans le ventre. Les constatations faites chez elle, le message qu’elle a laissé et son autopsie indiquent qu’elle s’est suicidée. Mais Stella n’accepte pas cette explication, d'autant qu’elle se sent coupable de ne pas l’avoir aidée. Marina l’appelait chaque lundi pour relancer l’enquête sur la disparition de Luke, son frère jumeau, survenue quinze ans plus tôt. Elle était sur le point de résoudre ce mystère qui lui empoisonnait la vie. Audrey, qui a reçu Marina mourante aux urgences, a remarqué une crispation de sa main indiquant une mort violente. C’est suffisant pour rouvrir l’enquête et requalifier l’appartement de Marina en scène de crime. Flack et Stella y découvrent Tony Darisa, le beau-père de Marina, et Luke, qui s’enfuit en blessant légèrement Stella. Une allergie sur la main de Marina montre qu’elle serrait un objet contenant du nickel tandis que Lindsay découvre un lambeau de mousse démontrant que la balle qui a tué Marina a été tirée à travers un coussin servant de silencieux. Le meurtre est donc prouvé.