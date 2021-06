Les experts : Manhattan - S06 E01 - Nouvel espoir

Danny, qui est en fauteuil roulant, a rendez-vous avec une inconnue. Mac l'accompagne. Elle a des informations sur les auteurs de la fusillade dont les experts ont été la cible dans la bar où il levaient leur verre à la mémoire de Jessica Angel. Mais elle est abattue avant de les renseigner sur les tireurs dont son frère Jake, que sa démarche visait à protéger, faisait partie. Les indices manquent dans l'immeuble de bureaux où à eu lieu le meurtre, et dont le vigile qui gardait l'entrée a disparu. La vidéo de surveillance le montre aux prises avec le tireur, sans qu'on puisse l'identifier. Les tireurs mystérieux se livrent à une autre fusillade à l'entrée d'une boîte, sans faire de victime. Ils réclament une rançon à la ville par affichage publicitaire pour cesser leur terreur. Sid retrouve un morceau de verre dans l'épaule de l'inconnue qui s'y trouvait bien antérieurement. L'arme est la même dans le meurtre de l'inconnue et dans la nouvelle fusillade que celle utilisée au bar et devant un autre restaurant. Une technicienne du nettoyage des scènes de crime, Hayden Becall, retrouve une empreinte oubliée par Adam, et Sheldon découvre que le bout de verre provient de la vitrine du bar de la fusillade, tandis qu'on retrouve le corps du vigile non loin de l'immeuble. Avant de mourir, il a blessé le tireur qui meurt à son tour dans un hôpital où on l'a déposé anonymement. Le message qu'elle avait laissé sur la ligne d'appel à témoin permet de l'identifier l'inconnue – Risa Calaveras – ainsi que son frère Jake, qui est en fuite. La plaque de la voiture qui a déposé le tireur – David Wilson – aux urgences permet de remonter à Tyson Menlo. Flack retrouve Jake chez lui, qui le menace avec une arme et l'abat pour venger sa sœur. David et Tyson avaient résolu de la tuer pour l'empêcher de les dénoncer, mais Risa ne cherchait qu'à protéger son frère. Danny parvient à remuer un pied, premier espoir de guérison.