Les experts : Manhattan - S06 E03 - Latitude meurtrière

Le gardien de nuit Dario Gonzales est retrouvé pendu par un groupe de touristes en visite au monument à l'immigration d'Ellis Island. Il a une lettre de suicide épinglée sur la poitrine et une boussole dans la poche. Mais c'est un simulacre. Il a été étranglé préalablement à la pendaison. Peu avant sa mort, quelqu'un, sans doute l'assassin, a répondu avec son téléphone à sa femme. Les soupçons se portent sur Kimball, un joueur de bonneteau avec qui Dario avait eu maille à partir, et qui est rapidement disculpé. L'examen de la boussole et de la lettre de suicide montre une prédilection de l'assassin pour le milieu des années soixante. La boussole, bloquée sur le sud, semble être un message laissé intentionnellement par le meurtrier. Mac reçoit une seconde boussole bloquée sur le nord, qui indique un nouveau meurtre, celui de Carole Hillcraft, une veuve qu'on retrouve pendue de la même manière dans un jardin d'hiver du Bronx, au nord de Manhattan, une lettre épinglée sur la poitrine. Elle a un fragment d'amiante dans la bouche qui remonte lui aussi au milieu des années soixante. Un signalement du tueur se construit peu à peu grâce aux indices: grand, costaud, rétro, carencé en soleil. Il se rend à la morgue en se faisant passer pour le mari de Carole, qui était veuve. Mac arrive trop tard, mais trouve une troisième boussole affolée qui indique cette fois toutes les directions.