Les experts : Manhattan - S06 E05 - Après la bataille

Une jeune femme, Brooke Hallworth, s'écroule dans le hall de réception d'un hôtel, blessée à la tête. Ses traces de sang mènent Flack et Stella à une chambre où ils découvrent le cadavre de son compagnon, Jesse Lewis, tué d'une balle à l'abdomen. Ils y découvrent également dix mile dollars en liquide et un passe montagne laissé par l'agresseur, mais ni balle ni douille. En attendant que Brooke reprenne conscience, l'enquête démarre dans le milieu du "Street dancing", car Jesse était un danseur de Hip Hop appelé à un grand succès. Ainsi, Dot Com, son rival, est un temps soupçonné. Brooke est revenue à elle. Nick, le meilleur ami de Jesse, est à son chevet. Mais elle ne se rappelle rien. On retrouve une poudre dans la blessure de Jesse, qui est le résidu d'une munition simulée, utilisée pour l'entraînement. Les enquêteurs découvrent aussi une empreinte sur un vase qui était dans la chambre du meurtre, et un cheveu dans le passe-montagne. Ils apprennent que Jesse avait déjà été agressé dans les mêmes circonstances trois mois auparavant, par Al Santiago, que la police a dû relâcher, et qui devient suspect du meurtre. Mais la munition simulée permet de remonter à un cercle d'entraînement fréquenté par Jesse, tandis que le cheveu et l'empreinte qui appartiennent à Nick le dénoncent. C'est lui qui a tué son ami. A sa demande, ils ont simulé une agression afin que Jesse puisse jouer les héros devant Brooke. Il pensait s'être déconsidéré à ses yeux lors de la première agression, et croyait devoir la reconquérir par ce moyen. Mais la comédie a mal tourné. Recouvrant la mémoire, Brooke peut identifier Al Santiago qui ira en prison pour la première agression.