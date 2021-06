Les experts : Manhattan - S06 E06 - Le dernier festin

Martin Stafford, jeune PDG d’une société d’informatique, est retrouvé mort, baignant dans son sang, sans qu’il ne présente la moindre trace d’agression. Il se trouve que Sheldon Hawkes l’avait rencontré quelques heures plus tôt dans Central Park alors qu’il se plaignait de nausées. Sheldon avait mis ça sur le compte d’un déjeuner un peu trop arrosé. Découvrant qu’ en réalité, il est mort empoisonné, Mac et son équipe mettent tout en œuvre pour retrouver la mystérieuse jeune femme qui l’accompagnait et qui avait appelé les secours lorsqu’il avait été pris de malaise.