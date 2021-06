Les experts : Manhattan - S06 E07 - Les passagères de New York

Un homme ivre provoque un accident de voiture avec un camion dans lequel le chauffeur retient une jeune femme prisonnière. L'homme meurt sur le coup tandis que le chauffeur s'enfuit avec sa captive, abandonnant le cadavre d'une autre jeune femme dont l'autopsie révèle qu'on a prélevé son foie. L'enquête s'oriente vers le trafic d'organe. Casey Steele, le chauffeur identifié par ses empreintes, a tenté de tuer un homme, Joseph Winston, dont il a volé la voiture, le portefeuille et le téléphone juste après l'accident, toujours en compagnie de sa prisonnière. Lindsay l'identifie. Elle s'appelle Madeline Briggs, signalée disparue à Miami cinq jours plus tôt. Dans le camion, Adam retrouve les traces de nombreuses autres jeunes femmes, toutes disparues, révélant un trafic humain à l'échelle nationale. Lindsay identifie la victime retrouvée dans le camion: Debbie Menzel. Le Docteur Ray Langston contacte Mac au sujet de Madeline qu'il recherche également. L'odieux trafic humain est orchestré par les Zetas, une organisation très dangereuse basée à Miami. Les Zetas utilisent des camionneurs pour transporter les jeunes femmes enlevées à qui ils font subir les dernières atrocités. Hawkes retrouve la trace du foie de Debbie que le Docteur Fuller s'apprête à transplanter. Mais le Docteur n'a qu'un numéro de téléphone à donner. La triangulation du téléphone volé à Joseph Winston permet de repérer Casey Steele qui parvient à s'enfuir. Mais des traces de terre dans sa voiture permettent à nouveau de le localiser et de l'arrêter. Malheureusement, Madeline reste introuvable...