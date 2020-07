Les experts : Manhattan - S06 E10 - Défense d'entrer... et de sortir

Flack intervient avec police secours dans un appartement de luxe d'où a appelé une personne en danger de mort. Ils n'y trouvent que le corps momifié d'un homme. Sam Harding, son propriétaire, un inventeur mort il y a trente ans, avait interdit à quiconque d'entrer dans cette demeure et ce, pour toujours. Le corps momifié est celui de Walter Jones, un riche homme d'affaires qui subventionna Harding avant de lui voler ses inventions et de disparaître en 1923. Sam l'a tué pour se venger. Ce meurtre vieux de quatre-vingts six ans résolu, reste à retrouver l'homme qui semble s'être volatilisé dans l'étrange appartement dont les pièces apparaissent et disparaissent. Ses empreintes permettent de l'identifier sous le nom de Richard Lawson. Agent immobilier, il s'est introduit par effraction sur place afin de prendre de l'avance sur la concurrence. Avant la police, il avait appelé au secours sa compagne, Paula, qui reste elle aussi introuvable. Aménagé par l'inventeur Sam Harding, l'appartement est conçu comme un grand piège à énigmes, truffé de cachettes, un piège mortel qui a tué Jones. Mac et son équipe doivent percer ces secrets pour retrouver Lawson.