Les experts : Manhattan - S06 E12 - Vice de procédure

Antonio Reyes comparait en audience préliminaire pour le meurtre sauvage de Christine Reynolds, dix-huit ans, commis chez elle. Craig Hansen est le procureur chargé de l'affaire. La culpabilité de Reyes ne fait aucun doute, mais Stella interrompt l'audience pour le faire libérer. On revient 24 heures en arrière pour comprendre les raisons de Stella: un briquet portant les empreintes d'un certain Rob Meyers a été découvert sous le lit de Christine. Mais Rob a un alibi, il était à l'heure du crime avec Sarah Meyers, la femme du procureur dont il est l'amant. C'est Craig qui a placé le briquet de Rob sur la scène de crime afin de faire identifier l'amant de sa femme par les experts, compromettant les preuves réunis contre Reyes, qui est relâché, libre de s'en prendre au seul témoin susceptible de le faire condamner: Karen Winston. Mais Rob a disparu. Sarah craint que son mari l'ait tué, ce que confirme l'inspection de son appartement, bien que son corps ne soit pas retrouvé. C'est l'étude de la voiture de Hansen qui permettra de localiser l'endroit où il a fait disparaître le corps, en le broyant dans une souffleuse à neige. Malgré la lourdeur du dossier contre lui, Hansen cherche à se défausser sur sa propre femme. Antonio Reyes est arrêté alors qu'il allait agresser Lindsay déguisée en Karen Winston, et finalement condamné pour le meurtre de Christine.