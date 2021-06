Les experts : Manhattan - S06 E13 - Les dessous du match

Kristin Melvoy, quaterback dans l’équipe de New York est retrouvée morte dans les vestaires. Elle aurait succombé à une allergie à la licodaïne. Mac Taylor et son équipe doivent à présent découvrir s’il s’agit d’une allergie médicamenteuse accidentelle ou volontaire. La question est d’autant plus intéressante qu’une autre joueuse de la même équipe était décédée six mois plus tôt.