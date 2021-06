Les experts : Manhattan - S06 E14 - Mordus

Une jeune femme qui prend paisiblement des photos dans Central Park enneigé est brutalement assassinée, la carotide sectionnée et le lobe de l'oreille arraché. Le lendemain matin, Mac et son équipe examinent la scène de crime recouverte par la neige et identifient Estelle Christensen, une jeune anglaise. Son ami, Keith Borgese, l'accompagnait habituellement dans ses promenades. Elle semblait également avoir une relation avec un mystérieux homme plus âgé. Une croute de sang transférée de l'arme du crime sur son cou renvoie à de multiples donneurs, dont Billy James, un tatoueur qui porte au poignet la même cicatrice qu'Estelle, et que son père. Sid découvre qu'il s'agit d'une cicatrice rituelle d'un culte vampirique. Des photos prises par Estelle montrent que son père est un adepte de ce culte dont le grand maître n'est autre que l'homme mystérieux qui lui rendait visite, Joseph Vance, chez qui Danny retrouve le lobe de l'oreille d'Estelle. L'arme du crime est un Ânkh, objet rituel avec lequel Vance pratiquait les scarifications rituelles sur ses adeptes, dont Estelle. Tout désigne Vance, bien que rien ne prouve sa présence sur les lieux du crime. Finalement, l'ADN de Keith relevé sur l'ânkh, alors qu'il n'est pas un adepte, le désigne comme l'assassin d'Estelle. Il a agi sous l'empire de la jalousie, en incriminant Vance pour se venger de toute la secte, car il pensait qu'Estelle lui échappait dans un monde auquel il n'avait pas accès.