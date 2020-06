Les experts : Manhattan - S06 E14 - Mordus

Une jeune femme qui prend paisiblement des photos dans Central Park enneigé est brutalement assassinée, la carotide sectionnée et le lobe de l'oreille arraché. Le lendemain matin, Mac et son équipe examinent la scène de crime recouverte par la neige et identifient Estelle Christensen, une jeune anglaise. Son ami, Keith Borgese, l'accompagnait habituellement dans ses promenades. Elle semblait également avoir une relation avec un mystérieux homme plus âgé. Une croûte de sang transférée de l'arme du crime sur son cou renvoie à de multiples donneurs, dont Billy James, un tatoueur qui porte au poignet la même cicatrice qu'Estelle et que son père. Sid découvre qu'il s'agit d'une cicatrice rituelle d'un culte vampirique.