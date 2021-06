Les experts : Manhattan - S06 E15 - La course de trop

Lors d’une course de démonstration, la formule 1 du pilote de légende Davi Santos explose après un arrêt au stand. Mac Taylor et son équipe découvre que la voiture a été sabotée, reste à savoir par qui. Les soupçons se portent sur sa principale rivale, Liza Gray. Davi Santos n’avait plus le feu sacré et avait promis à sa femme qu’il allait prendre sa retraite. Autre chose attire l’attention de nos enquêteurs. Davi Santos avait reçu des lettres de menaces juste avant cette course de démonstration. Lettres de menaces anonymes dont avait été également victime un député.