Les experts : Manhattan - S06 E16 - Joyeux anniversaire James

Un jeune homme couvert de sang est arrêté alors qu’il agressait les passants à la hache. James Roberts, qui fêtait ses vingt-et-un ans, est visiblement sous l’emprise du LSD. Il tient des propos incohérents sur des clowns qui l’auraient agressé. Dans sa chambre d’hôtel, Mac et Flack retrouvent les cadavres de deux couples de jeunes gens, tailladés à la hache. Des discontinuités dans les éclaboussures de sang révèlent la présence d'une autre personne et innocentent James qui était enfermé dans la salle de bains, en proie à des hallucinations. Les détectives essaient de reconstituer la soirée de James et de ses deux amis. Ils découvrent qu'ils ont gagné vingt-cinq mille dollars lors d'une partie de Bingo dans une résidence pour personnes âgées. Puis, l'ADN prélevé dans une morsure à sa jambe met les enquêteurs sur la piste d'un nain catcheur, Calvin Moore, avec qui James a lutté.