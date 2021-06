Les experts : Manhattan - S06 E16 - Joyeux anniversaire James

Un jeune homme ensanglanté est arrêté alors qu’il agressait les passants à la hache. James Roberts, qui fêtait ses vingt et un ans, est visiblement sous l’emprise du LSD. Il tient des propos incohérents sur des clowns qui l’auraient agressé. Dans sa chambre d’hôtel, Mac et Flack retrouvent les cadavres de deux couples de jeunes gens, tailladés à la hache. Des discontinuités dans les éclaboussures sanglantes révèlent la présence de quelqu'un d'autre, et innocentent James qui était enfermé dans la salle de bain en proie à des hallucinations. On essaie de reconstituer la soirée de James et ses deux copains. On découvre qu'ils ont gagné 25 000 dollars lors d'une partie de Bingo dans une résidence du troisième âge. Puis l'ADN prélevé dans une morsure à sa jambe met sur la voie d'un nain catcheur, Calvin Moore, avec qui James a lutté. Une tache d'antigel fait remonter jusqu'au taxi dans lequel ils ont ramassé les deux autres victimes, Jackie et Lacey, croisées par hasard. Ce sont elles qui ont glissé du LSD dans les verres des garçons, vraisemblablement pour les voler. La caméra de surveillance du taxi les montre sortant armées et paniquée d'un immeuble ou vit Rufus Knox, un odieux dealer pour qui elles travaillaient, blessé par balle à la joue. C'est là que le taxi des garçons les a chargées, pour leur plus grand malheur. Elles venaient de tirer sur Rufus qui, les ayant suivies jusqu'à l'hôtel des garçons, les tua tous. Seul James enfermé dans la salle de bain a survécu. Knox est arrêté par Mac alors qu'il essayait de tuer le seul témoin du massacre.