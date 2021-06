Les experts : Manhattan - S06 E17 - Ça vaut de l'or

Tandis qu'il fait la rencontre d'une jolie femme – Aubrey Hunter – dans son délicatessen habituel, Mac est appelé sur les lieux d'un double homicide. L'une des victimes tuée d'une balle dans la tête est Michael Paley, qui formait avec Cam Vandeman un duo de bloggeurs-journalistes d'investigation. L'autre est un inconnu, tué avec un objet qui a laissé sur le sol une trace d'or pur. Danny retrouve également un trèfle à quatre feuilles dans des empreintes de chaussures qui montrent que l'assassin avait un complice. La victime inconnue a été vaccinée pour un voyage lointain, et les marques sur son crâne ont été laissées par un lingot d'or. Les marques une fois déchiffrées permettent de retrouver le lingot à la banque fédérale, laissé là pour une transaction avec la chine menée par Elemental Precious Metals, EPM. Tandis que Lindsay retrouve une tache sur la chemise de l'inconnu, Vandemann refait surface par Reed qui doit le mettre en rapport avec Mac. La tache fait remonter jusqu'à un pub irlandais où travaille un certain Finneman, qui reconnaît l'inconnu, Charlie Cooper. Ce dernier travaillait pour EPM, dont le patron est Tom Weir, et revenait de Chine. Mac rencontre Vandemann qui enquêtait sur un trafic d'or avec la Chine... Vandemann qui croit que l'assassin dont il a gardé l'arme était un policier s'enfuit, paniqué. Mais Flack le retrouve vite, et l'arme avec, qui appartenait à Finneman. C'est lui, commandité pat Weir qui a assassiné les deux victimes, afin de couvrir le trafic d'or d'EPM avec la Chine, que Cooper avait dévoilé aux deux Bloggeurs.L'enquête résolue, Mac retrouve Aubrey au delicatessen pour un premier dîner.