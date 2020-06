Les experts : Manhattan - S06 E20 - Dernier combat

Deux ouvriers se battent sur un chantier en grève. Un marteau piqueur planté dans une dalle de béton en fait jaillir du sang. Le cadavre d’un inconnu se trouve en dessous, enterré vivant. La grille du chantier a été forcée par une voiture puissante. On retrouve aussi des traces de pneus d’un coupé sport. Le corps dégagé du béton est celui d’un ancien champion de boxe amateur grimé en gladiateur : Joe Carthage, "le gladiateur". Ne pouvant plus combattre à cause de lésions cérébrales survenues lors de son dernier titre, Joe travaillait dans un bar où il a eu maille à partir avec les frères Contoursi. Mais la piste est vite abandonnée. Des éclats de verre sur la cuirasse de Joe permettent de remonter à un bureau désaffecté où des traces et des caméras montrent qu’il y a affronté un autre combattant, "le viking massacreur", dans un combat clandestin dont le promoteur était Al Branson. Ces combats rapportaient beaucoup d’argent par le biais d’un site internet.