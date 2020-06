Les experts : Manhattan - S06 E21 - Comme des grands

Nicky et Sam Harris rentrent de l’école quand ils sont agressés en pleine rue. L’agresseur n’hésite pas à tirer sur Nicky pour lui voler sa montre, le blessant grièvement. Flack interroge Sam, son petit frère, seul témoin du drame, pendant que Nicky lutte pour rester en vie à l'hôpital. Avec son aide, il essaye de dresser un portrait-robot de l’agresseur. Mac et son équipe tentent désespérément de retrouver l’arme du crime et la balle qui a traversé le torse de l’enfant.