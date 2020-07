Les experts : Manhattan - S06 E03 - Latitude meurtrière

Le gardien de nuit Dario Gonzales est retrouvé pendu par un groupe de touristes en visite au monument à l'immigration d'Ellis Island. Il a une lettre de suicide épinglée sur la poitrine et une boussole dans la poche. Mais c'est un simulacre. Il a été étranglé préalablement à la pendaison. Peu avant sa mort, une personne a répondu avec son téléphone à sa femme. Les soupçons se portent sur Kimball, un joueur de bonneteau avec qui Dario avait eu maille à partir et qui est rapidement disculpé. L'examen de la boussole et de la lettre de suicide montrent une prédilection de l'assassin pour le milieu des années soixante.