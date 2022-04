Les experts : Manhattan - S06 E5 - Après la bataille

Une jeune femme, Brooke Hallworth, s'écroule dans le hall de réception d'un hôtel, blessée à la tête. Ses traces de sang mènent Flack et Stella à une chambre où ils découvrent le cadavre de son compagnon, Jesse Lewis, tué d'une balle à l'abdomen. Ils y découvrent également dix mille dollars en liquide et un passe-montagne laissé par l'agresseur, mais ni balle ni douille. En attendant que Brooke reprenne conscience, l'enquête démarre dans le milieu du "Street dancing", car Jesse était un danseur de hip-hop appelé à un grand succès. Ainsi, Dot Com, son rival, est un temps soupçonné. Brooke est revenue à elle. Nick, le meilleur ami de Jesse, est à son chevet. Mais elle ne se rappelle rien.