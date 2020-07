Les experts : Manhattan - S07 E01 - Le 34ème étage

Lindsay abat Shane Casey qui menaçait sa fille et Danny. Cinq mois plus tard, tout le personnel du laboratoire des experts est venu assister à la remise d’une médaille à Lindsay. De retour au laboratoire, Mac est accueilli par Jo Danville, la nouvelle venue dans l’équipe. Elle a découvert le cadavre d’une jeune femme, Sarah Nelson, dans les locaux désertés où elle était venue chercher du secours durant la nuit, franchissant mystérieusement tous les obstacles de sécurité. Elle avait été poignardée un étage plus haut, dans les bureaux de l’agence d’architecte de Teddy Westwick où elle travaillait. Flack constate que la sécurité avait été intentionnellement désactivée au moment du crime et Sid découvre que l’arme était une paire de ciseaux. Adam décrypte le contenu du téléphone de Sarah qui était harcelée par un ex-petit ami éconduit, Rudy, mais la piste ne mène nulle part. Teddy Westwick avait été agressé la même nuit par un inconnu avec les mêmes ciseaux.