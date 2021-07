Les experts : Manhattan - S07 E05 - Succomber à la tentation

Melvin La Grange est venu demander à Roland Carson, son avocat, de cacher l’arme d’un meurtre. Les deux hommes sont interrompus par deux cambrioleurs arrivés en hélicoptère. Jimmy Belson, le garde du corps de Carson, est blessé et Melvin est tué. Le butin s’élève à cinq millions de dollars en bijoux. Mac et Flack se méfient de l’avocat marron, Carson, qui redoute la colère de son client propriétaire des bijoux. Jimmy, dont la blessure est sans gravité, est l’ancien coéquipier de Danny. Il a quitté la police à la suite d’une erreur qui a failli coûter la vie à deux de ses collègues. On retrouve l’hélicoptère des trois voleurs, avec à son bord le cadavre de l’un d’eux. Du deuxième sac du butin ne reste que la bandoulière; dans le premier, on trouve une micro puce de traçage placée par les voleurs. La puce du second sac est restée sous la semelle d’un jeune inconnu tué d’une balle dans le front. Jenny, la compagne de l’inconnu venue déclarer sa disparition permet de l’identifier. Keath Kirkfield avait trouvé le sac tombé dans une fontaine où il faisait régulièrement le vœu que leur vie s’arrange… Mais il a trouvé la mort en rapportant le sac à la police, à l’instigation de Jenny. Les deux autres voleurs sont retrouvés exécutés par le même tueur que Keath. Mac soupçonne Carson d’avoir monté l’opération, mais du sable retrouvé chez lui permet d’établir que la blessure de Jimmy était une mise en scène. C’est Jimmy qui a monté l’opération, comme sa fuite de l’hôpital achève de le démontrer. Il a récupéré le sac de bijoux, ; que cherche-t-il encore ? C’est maintenant Jenny qui est en danger. Danny l’arrête devant la porte de la jeune femme. Carson ne peut récupérer les bijoux de son client, retenus par Mac comme pièces à conviction. Il manque une bague d’une très grande valeur. C’est ce que Jimmy cherchait. Keath l’avait naïvement gardée pour Jenny. Inconsciente de sa valeur, celle-ci la jette à la fontaine où Keath formulait ses vœux de bonheur.