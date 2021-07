Les experts : Manhattan - S07 E06 - Jeu de maux

A la recherche de Jérémy, leur fils disparu, Charles et Elizabeth Harris découvrent son cadavre méconnaissable dans une vieille voiture, sur la terrasse d’un immeuble abandonné. Ils y ont été conduits par les instructions étranges d’un mystérieux correspondant sur leur répondeur. Sid découvre un tatouage sur le bras du cadavre très décomposé, tandis qu’Adam travaille sur le message, laissé depuis un téléphone prépayé, non repérable. Le tatouage permet d’identifier le cadavre, qui n’est pas celui de Jérémy, mais celui d’un autre jeune étudiant de la même université, Craig Anderson, empoisonné par le venin d’un serpent qui provoque une mort lente et atroce. Les Harris reçoivent un nouveau message. Elizabeth est envoyée dans un entrepôt qu’elle est chargée de détruire. Mac comprend alors que le but des messages est la destruction de preuves. Un tablier de serveur ensanglanté échappé aux flammes permet de remonter au meurtre de Ryan, videur chez O’Devlin. Le nouveau message permet de repérer et d’arrêter l’utilisateur des téléphones prépayés, Reuben, barman chez O’Devlin, lui aussi. Il a récemment rendu visite en prison à Allison, fiancée de Ryan, et serveuse chez O’Devlin jusqu’à son arrestation récente pour possession de drogue. Allison s’en est prise à Jérémy et Ryan, convaincue qu’ils avaient tué Ryan pour se venger d’avoir été jetés dehors du bar. Elle a demandé à Reuben de manipuler les parents de Jérémy pour effacer les preuves, ne pouvant le faire elle-même puisqu’elle avait était incarcérée depuis. Jo parvient à la convaincre de lui indiquer où se trouve le corps de Jérémy, après lui avoir démontré qu’elle s’était trompée, que les deux jeunes étaient innocents. Mac et son équipe retrouvent Jérémy dans une épave, miraculeusement vivant.