Les experts : Manhattan - S07 E07 - Je tue donc je suis

Mac Taylor annonce à son équipe qu’un tireur isolé rôde à New York, malgré le démenti de sa hiérarchie. Il a fait deux victimes : Elisabeth Grant et Vanessa Walters. La police scientifique recherche un lien entre les deux défuntes. Elle découvre que le tueur utilise des balles explosives. Le lieu d’où le tireur a tué sa deuxième victime est identifié : il s’agit du toit d’un immeuble où Lindsay et Jo retrouvent un insecte avec du sang dessus et un poil. Le sang est celui de Michael Reynolds, un jeune garçon qui avait disparu il y a quinze ans. Mac avait enquêté sur sa disparition. Il est revenu chez lui après trois ans de captivité. Michael devient le suspect numéro un. Michael a pris le nom de famille de son kidnappeur, Arthur Francis.