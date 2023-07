Les experts : Manhattan - S07 E12 - Le mal du siècle

Mac retrouve Hector Vargas, de la police scientifique espagnole, sur une scène du crime. La victime poignardée, Miguel, est son neveu. Il a été découvert par Natalia, sa petite amie, qui a prévenu Eva, la mère de Miguel, diplomate espagnole. Eva a prévenu Hector, qui n’a appelé la police de New York que dix heures après la découverte du corps. Mac et Jo, qui ont repris l’affaire en main, retrouvent Natalia au consulat, avec Hector en observateur. On trouve un fragment de panneau solaire sur la scène de crime où les taches de sang ne concordent pas avec l’hypothèse du meurtre, tandis que l’autopsie révèle des anomalies dans les blessures, des marques d’étranglement et la présence d’escarres inexpliquées. Il y a en outre des brûlures sur la chemise de Miguel faites par un produit pour tester les drogues : le réactif de Marquis.