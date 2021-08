Les experts : Manhattan - S07 E13 - La fête tombe à l'eau

Les participants d’une fête en camion se retrouvent soudain au fond de l’Hudson, piégés dans la remorque. Ayant finalement réussi à ouvrir la trappe de secours, ils parviennent pour la plupart à remonter à la surface, et la police ne compte que trois morts. D’après les premiers éléments de l’enquête, il semble que ce ne soit pas un accident, et que les invités triés sur le volet de cette fête très sélect aient été volontairement piégés dans la remorque et précipités dans le fleuve. Lorsque le corps d’un autre invité est retrouvé quelque temps plus tard, manifestement assassiné, il devient évident que le tueur fait partie des rescapés et se fait passer pour une victime.