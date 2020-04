Les experts : Manhattan - S07 E14 - Pilule amère

Après avoir séduit une jolie jeune femme dans un bar, un inconnu sort son arme et abat froidement trois personnes. Au moment de tuer la jeune femme, il se ravise et sort de l'établissement avec elle. Mac et son équipe enquêtent sur ces meurtres, qui semblent bien être l’œuvre d’un tueur professionnel. Il s’avère que la femme qui a disparu avec lui est Camille Jordanson, une amie d’enfance de Hawkes, et qu’elle dissimule une grande quantité de médicaments frauduleux chez elle.