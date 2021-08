Les experts : Manhattan - S07 E14 - Pilule amère

Après avoir flirté au bar avec une jolie jeune femme, un inconnu sort soudain son arme et abat froidement 3 personnes. Au moment de tuer la jeune femme, il se ravise et sort du bar avec elle. Mac et son équipe enquêtent sur ces meurtres, qui semblent bien être l’œuvre d’un tueur professionnel. Il s’avère que la jeune femme disparue avec lui est Camille Jordanson, une amie d’enfance de Hawkes, et qu’elle dissimule une grande quantité de médicaments frauduleux chez elle. Les victimes du tueur étaient toutes gravement malades, et présentent toutes un taux d’uranium anormalement élevé dans le sang. L’enquête s’oriente alors sur un trafic de faux médicaments, et mène la police à Theola Kumi, la directrice d’une clinique dans laquelle Camille travaillait, déjà condamnée en Arménie pour pratique illégale de la médecine et actes frauduleux.