Les experts : Manhattan - S07 E16 - Les intouchables

Une jeune femme est retrouvée morte dans une ruelle, manifestement par overdose. En arrivant sur les lieux, Mac la reconnait : il s’agit de Tessa, qui lui avait dit un an plus tôt avoir été témoin d’un meurtre. Mais son agitation, ses déclarations confuses et les noms mystérieux qu’elles utilisaient pour décrire ce qu’elle avait vu, avaient mené Mac dans une impasse. Quand l’autopsie révèle que Tessa n’était pas une droguée, mais qu’elle a été assassinée, Mac reprend tous les éléments qu’elle lui avait fournis, et remonte la piste jusqu’à un club très fermé, dont les clients très influents ont participé à une soirée qui a dérapé et s’est terminée par la mort d’une prostituée. Tessa ayant assisté à la scène, elle était devenue un témoin gênant qu’il fallait éliminer coûte que coûte.