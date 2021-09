Les experts : Manhattan - S07 E19 - La surprise du chef

Hawkes dîne avec sa petite amie Camille au banquet annuel de Soho, lorsque qu’explose une bombe artisanale. Miraculeusement, il n’y a qu’une victime, Derby Chasen. La bombe était placée dans son camion sandwich. L’autopsie montre qu’il avait été frappé quelques heures avant sa mort avec un objet inconnu. L’objet a laissé une trace de salive d’hirondelle chinoise sur son torse. Derby était harcelé de plaintes par Odelin Gonzales, un vendeur de hot dog mécontent de sa concurrence déloyale. Mais Odelin, qui a un alibi, semble un brave homme parfaitement innocent. L’objet identifié par Sid – un presse-purée – et la trace de salive d’hirondelle mettent sur la piste d’un restaurateur de luxe, Broxton Langley, chez qui Derby avait travaillé et à qui il avait volé ses recettes. Les deux hommes avaient eu une altercation le jour même de l’explosion. Une adresse écrite dans un emballage de plat à emporter de Derby met sur la piste de Gus Stilton, proxénète notoire. La camionnette sandwich dont il possédait la moitié avec Derby couvrait tout un réseau de prostitution qui s’appuyait six camionnettes. Une empreinte dans la colle qui a servi à fixer la bombe dénonce Odelin junior. Il avait découvert les activités de Gus et Derby, et tentait désespérément d’aider son père, le vendeur de hot dog.