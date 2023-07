Les experts : Manhattan - S07 E2 - La mort en face

Une jeune femme est étranglée alors qu’elle discutait en ligne avec Adam. Ce dernier ayant donc été témoin du meurtre, Mac et son équipe tentent de savoir si la victime a été assassinée ou s’il s’agit d’un coup monté. Jo aide Adam à rassembler ses souvenirs, ce qui permet de localiser la jeune fille et de découvrir qu’elle a bel et bien été étranglée avec le cordon d’un casque stéréo appartenant à l’un de ses professeurs de musique. Alors que l’enquête semble bouclée, d’autres empreintes relevées sur place orientent les détectives vers une importante société d’investissements.