Les experts : Manhattan - S07 E22 - Dernier dossier

Après avoir vu la mort en face, Mac décide de reprendre la dernière affaire non classée qui attend sur son bureau depuis neuf ans. Il se lance ainsi à la recherche d’une petite fille disparue après un braquage sanglant dans une épicerie de nuit. Après avoir retrouvé cette petite fille devenue adolescente et ainsi bouclé tous ses dossiers, il sent qu’il est temps pour lui de tourner la page. De son côté, Danny vient de réussir le concours de capitaine.