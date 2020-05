Les experts : Manhattan - S07 E04 - Le code de la rue

Panthro Torres, le chef d'El Puño, un gang très puissant, est retrouvé assassiné. Mac Taylor et son équipe doivent à tout prix retrouver le tueur avant que la bande ne veuille se venger et que cela dégénère en guerre des gangs. Pour ce faire, Mac demande de l'aide à Luther Devarro, le fondateur d'El Puño, qu'il a arrêté quinze ans plus tôt et qui vient de sortir de prison. Cependant, une suspecte potentielle est tuée à son tour et tout semble indiquer que ce n'est pas le fait d'un gang rival, mais bien une opération de "grand nettoyage" interne.