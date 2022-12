Les experts : Manhattan - S08 E04 - Suspect Messer

Danny est agressé à la sortie du Rattigans où il avait bu un verre avec Cates, Foley et Lauren Cooper, trois des jeunes collègues qu'il forme. Quand il reprend ses esprits, un des trois agresseurs, Pete Miller, git mort, tué par Cooper avec l'arme personnelle de Danny. Ils affirment que la victime a sorti une arme, qui a disparu, emportée par ses deux comparses. La chemise de Pete porte des résidus de tir, ce qui semble confirmer la version de Cooper. Le lieutenant Adler des affaires Internes enquête avec un zèle inquiétant sur cette fusillade. Danny et Mac craignent que les politiques exploitent l'affaire. Sid retrouve de l'absinthe dans le corps de Pete, qui pourrait expliquer un geste de folie. Jo et Sheldon retrouvent la balle que Pete a tirée.