Les experts : Manhattan - S08 E08 - De vieilles connaissances

Le juge Corsica est assassiné en pleine rue alors qu'il était sur la scène de crime d'un meurtre commis un an auparavant. C'est un homme circulant à vélo qui l'a tué. Les soupçons se portent rapidement sur Victor Markov, grand ponte de la mafia russe, dont le procès était présidé par le juge Corsica. Le cycliste qui a tiré sur le juge a percuté une voiture grise. Le propriétaire du véhicule est retrouvé : il s'agit de Pavel Danshov, un des gardes du corps de Markov. Danshov nie être l'auteur du meurtre et prétend que Corsica n'était pas très honnête. Danshov le suivait partout et essayait d'obtenir des informations compromettantes à son sujet pour que Markov puisse le faire chanter et influer sur le dénouement du procès.