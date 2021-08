Les experts : Manhattan - S08 E10 - Quitter la cage

Lorsque le corps de Charlie Hunt, une star montante du cage-fighting, est retrouvé calciné, l’équipe de Mac pense tout d’abord que l’homme qui harcelait et menaçait Charlie et sa femme depuis des années a fini par passer à l’acte. Mais les indices relevés sur le corps, ainsi que l’irruption d’un étrange jeune homme amnésique et couvert d’essence compliquent un peu la donne. Le corps retrouvé s’avère en définitive ne pas être celui de Charlie Hunt. Ce dernier a en réalité mis en scène sa propre mort en mettant le feu au corps d’un ancien soldat devenu SDF, afin d’échapper pour de bon à celui qui le harcelait.