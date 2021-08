Les experts : Manhattan - S08 E11 - La guerre des nerfs

Deux personnes masquées font irruption chez Elizabeth et Ron Ferguson, et exigent le contenu de leur coffre. Ron est tué et Elizabeth blessée. Alors que l’équipe de Mac arrive sur les lieux, Megan, la fille du couple, rentre du cinéma. Les premiers indices permettent d’identifier Mark Jonhston comme étant l’un des deux agresseurs. Ce dernier avoue avoir frappé Ron, mais nie l’avoir tué. L’associé de Ron devient alors suspect numéro un, mais un fragment de carte à jouer retrouvé sur la victime vient changer la donne. Il désigne en effet Megan comme étant le deuxième agresseur. Mais si Mark et Megan on bel et bien agressé les parents de cette dernière afin de dérober le contenu de leur coffre, il s’avère que la meurtrière de Ron n’est autre que son épouse, Elizabeth, qui a profité de cette opportunité pour éviter un divorce sordide et ainsi faire porter le chapeau aux agresseurs…