Les experts : Manhattan - S08 E12 - Jeu de pistes à Manhattan

Un couple s’enfuit précipitamment d’une salle de jeu où le jeune homme vient de gagner une somme importante contre un gros truand. Ils sont agressés non loin dans une ruelle par deux individus qui tuent la jeune femme. Flack, Mac et Jo découvrent des fausses cartes du FBI au nom de Natasha Fatale et Boris Badenov, et une fausse arme. Si tout semble fantaisiste dans cette affaire, le meurtre, lui, est bien réel. Des traces permettent d’identifier le couple. Michelle Lewis et Preston Seville Junior participaient à un jeu de piste, le Gogame. Preston, qui a été enlevé, est le fils de Preston Seville Senior, un très riche financier. Seville Senior refuse de payer la rançon de quatre millions de dollars exigée par les ravisseurs qui lui ont adressé la demande accompagnée d’un doigt coupé de son fils. Les instructions pour le remise de la rançon constituent un piège astucieux déjoué à la dernière minute, et la rançon double. Des traces d’un engrais rare sur le doigt coupé et un fragment de dent d’une victime d’un tueur en série permettent par recoupement de remonter jusqu’aux frère williams et de libérer Preston Junior qu’ils gardaient prisonnier chez leur mère. La stupidité des frères Williams ne cadre pas avec la subtilité du plan. C’est Preston Junior lui-même qui les a manipulés après avoir été enlevé, pour à la fois punir son insensible père et venger la mort de Michelle tuée par les deux voyous alors qu’elle et son compagnon étaient persuadés qu’il s’agissait de comparses du Gogame. L’enquête close, Mac retrouve une amie de jeunesse, Christine, à un rendez-vous plein de nostalgie et d’émotion.