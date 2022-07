Les experts : Manhattan - S08 E15 - Derrière l'écran

Dans un restaurant, Darren Gorland, qui tente de séduire une femme d’affaires, est interrompu par un huissier de justice déguisé en serveur, Walter Danzig, qui l’assigne à comparaître. Le lendemain, le cadavre de Walter, en tenue d’arbitre, est découvert dans une ruelle, roulé dans une bâche. L’autopsie révèle qu’il a été frappé à la tête avec un objet contondant garni de pointes. On retrouve une poudre dans ses narines et des traces de pas et de peinture sur la bâche. La voiture de Walter contient une cinquantaine de boîtes de sel énergisant, des codes informatiques et un ticket de parking qui met sur la voie d’un tournoi de jeux vidéo. Walter n’était pas qu’huissier. Ancien champion, il était l’arbitre et l’organisateur de ce tournoi à gros enjeu professionnel remporté par Mitch Johnson, devant Steve Blanton...